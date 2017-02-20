Пешка в комбинации российских спецслужб: нардеп просит СБУ проверить Артеменко и его "план" сдачи Крыма в аренду

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз направила в СБУ депутатское обращение относительно проверки «плана Артеменко». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Считаю, что этот "план" следует проверить не только на соответствие Уголовному Кодексу (ст. относительно Государственной измены, Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также Злоупотребление властью или служебным положением), но и о соответствии тезисам и директивам, которые пытается продвинуть Кремль», - написала она.

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«Мне кажется, что Артеменко не просто провокатор, он пешка в комбинации, которую сегодня хотят реализовать спецслужбы РФ», - добавила нардеп.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Пока не ясно, примет Белый дом это предложение серьезно.

Как отмечает издание, этот «дипломатический фриланс» вызвал гнев украинских чиновников. В частности, посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что Артеменко "не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины любым иностранным правительствам, в том числе администрации США" и отверг идею договора аренды Крыма.

"Это грубое нарушение Конституции, – сказал он в письменных ответах на вопросы The Times. - Такие идеи могут проштовхуватись лишь теми, кто открыто или скрыто представляющих интересы России".