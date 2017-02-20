После скандального предложения Артеменко по Крыму Аваков предложил сдать его "в аренду политическим пионерам пиндостана"
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал "план" радикала Артеменко по Крыму и предложил отправить депутата в аренду "политическим пионерам "пиндостана".
Об этом министр внутренних дел Украины написал на своей странице в Facebook.
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"Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России - безответственный маргинал. Прав Ляшко - этого представителя Лёвочкина надо отправлять из парламента Украины - в аренду .. например - политическим пионерам пиндостана", - говорится в его сообщении.
"Пиндостан" – наиболее распространенное в основном среди россиян оскорбительное название США.
Как сообщал УНИАН, предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко об отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России было передано экс-советнику президента США по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну за неделю до того, как он ушел с поста.
Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, по идее Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.