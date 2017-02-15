В МИД РФ ответили Трампу, что "не намерены" возвращать Крым Украине

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

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"Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией РФ. Все", - сказала Захарова, комментируя соответствующее заявление Белого дома.

Как известно, 14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп ждет от РФ активного участия в деэскалации ситуации в Украине. Как заявил Спайсер, президент "продолжает поднимать вопрос Крыма, захват которого допустила предыдущая администрация (Барака Обамы)". "Трамп дал четко понять, что ждет от России содействия в деэскалации ситуации в Украине и возвращения Крыма", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.