Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине - Белый дом

Об этом заявил на ежедневном брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.

"Президент Трамп очень ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым", - заявил Спайсер.

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При этом он отметил, что Трамп также хочет наладить отношения с Россией.

Как известно, весной 2014 года Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций.

Европейский Союз будет поддерживать существующий режим санкций против РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей. Также в Белом доме подтвердили позицию миссии Соединенных Штатов Америки в ООН о том, что введенные санкции из-за оккупации Крыма Россией будут сохраняться до возврата Украине контроля над полуостровом.