Холодницкий рассказал, в чем подозревается глава ЦИК Охендовский

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В частности, во время досудебного расследования детективы НАБУ и прокуроры САП установили, что Охендовский в качестве члена ЦИК в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок с целью, как указано в документах о командировке, "ознакомления с избирательным законодательством Украины и особенностями избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года".

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Холодницкий пишет, что настоящей целью этих визитов было выполнение Охендовским неофициального поручения высших должностных лиц государства и членов Партии регионов по донесению до иностранных правительственных чиновников, международных и межправительственных организаций информации о "демократическом" ходе избирательного процесса в Украине, с целью недопущения возможного признания выборов такими, что не соответствуют международным стандартам.

"Досудебное следствие имеет достаточные основания полагать, что как вознаграждение за такие свои действия, подозреваемый получил возмещение понесенных им за границей расходов за счет средств Партии регионов. Документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения им наличных денежных средств в офисе Партии регионов в городе. Киеве по вул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 доллара США", - написал Холодницкий.

Председатель САП отметил, что Охендовский "заверял собственноручной подписью" факт получения денег в соответствующих учетных листах, которые были предоставлены в антикоррупционные органов летом этого года.

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"Подлинность его подписей подтверждена проведенной в уголовном производстве почеркознавчей экспертизой", - говорится в сообщении главы САП.

Кроме того, было обнаружено еще две записи о возможном получении Охендовским денежных средств в сумме 100 000 и 45 000 долларов США. Холодницкий отметил, что хотя председатель ЦИК собственноручно не расписывался при получении этих средств, но установлено, что их выдачей занималось то же лицо, что и в случаях получения им денежных средств за командировки, что позволяет утверждать об их достоверности.

"Таким образом, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, действующей на время совершения – получении взяток в крупном и особо крупном размере лицом, которое занимает особо ответственное положение", - отметил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, в НАБУ заявили, что председателю Центризбиркома Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении в аэропорту "Борисполь" сразу после его прилета из Кыргызстана.