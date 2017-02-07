Эксперт о поддержке Запада: Украина в конфликте с РФ должна рассчитывать только на собственные силы

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении», - заявил эксперт.

«США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах. Поэтому главная наша ставка - это собственные силы, наша решительность и правда, которая вооружила нас знаниями о себе и о враге», - добавил Горбулин.

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«Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... на Западе все больше говорят об усталости от Украины, на самом деле - это усталость от войны, которая продолжается в Украине. Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной – то все станет хорошо... Добропорядочные обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву», - добавил эксперт.

«Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются – от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же – легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.