Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, РФ продолжает отрицать участие в войне на востоке

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва продолжает отрицать свою причастность к войне на Донбассе.

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В частности, говорится, что лидеры России и Германии обсудили обстановку на юго-востоке Украины, которая по утверждению Кремля, резко обострилась в последние дни «из-за провокационных действий украинской стороны».

«Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого есть человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилищного фонда в ряде населенных пунктов Донбасса», - добавили в Кремле.