Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, РФ продолжает отрицать участие в войне на востоке
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора условились предусмотреть в ближайшее время контакты глав внешнеполитических ведомств и помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате».
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва продолжает отрицать свою причастность к войне на Донбассе.
Читайте также"Путин достиг своей цели": Марчук спрогнозировал дальнейшую ситуацию на Донбассе
В частности, говорится, что лидеры России и Германии обсудили обстановку на юго-востоке Украины, которая по утверждению Кремля, резко обострилась в последние дни «из-за провокационных действий украинской стороны».
«Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого есть человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилищного фонда в ряде населенных пунктов Донбасса», - добавили в Кремле.