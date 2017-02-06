Еврокомиссар Хан предостерег Украину от досрочных выборов: правительство должно работать до завершения своих полномочий

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе во время конференции "Украинские реформы и роль ЕС: как отпустить украинский экономический потенциал", передает собственный корреспондент УНИАН.

"Важно, чтобы это правительство работало до конца срока своего мандата, с европейской стороны нет никакого аппетита к досрочным выборам, потому что любая избирательная кампания приводит к приостановке необходимого процесса реформ", - заявил Хан.

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По его словам, в ЕС считают, что "очень важно дать правительству работать до последнего момента, а затем должны быть проведены выборы в соответствии с обычными демократическими процедурами и правилами". "После этого, как можно надеяться, будет продолжение этих очень успешных реформ", - подчеркнул еврокомиссар.

Хан назвал "беспрецедентными реформаторские усилия, которые делает Украина с 2014 года". "Это - факт, что Украина сделала за два с половиной года больше, чем за двадцать лет. Вы должны рассматривать это в промежутке времени, потому что все очень нетерпеливы, ожидая результаты. Я думаю, что достигнуто было много. И это было сделано в чрезвычайно сложных условиях - Россия делает все, что может в своих силах, чтобы подорвать Украину", - заявил он.

Еврокомиссар напомнил, что в дополнение к незаконной аннексии Крыма и продолжающейся войне на Донбассе, Украина "также страдает от экономической войны". "Российский экономический бойкот Украины привел к потере 1/3 экспорта за одну ночь, что привело экономику близко к коллапсу. При поддержке ЕС украинское правительство смогло вернуть ситуацию назад. Прогресс, которого они достигли, неоспорим", - подчеркнул Хан.

Кроме того, по его словам, украинская власть "тяжело работает, чтобы направить экономику на европейский рынок", чему способствует применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.