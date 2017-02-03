Украина должна иметь больше "карт в руках" для мирного разрешения конфликта на Донбассе - посол Канады

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Посол убежден, что окончательное решение украинско-российского конфликта на Донбассе должно быть только политическим, но, по его словам, "в политике есть всевозможные средства".

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"Одно из средств, очевидно, это есть способность Украины к самообороне. Мы через нашу военную миссию, обучение, через участие в реформе сектора обороны Украины, способствуем обороноспособности Украины. Это также фактор в любых разговорах, и в любых калькуляциях международных игроков в этой ситуации", - заявил дипломат.

Поэтому, по его мнению, "нужно дальше садиться за стол, нужно дальше разговаривать, но в этом разговоре надо содействовать и в оборонном отношении, и в экономическом отношении, чтобы Украина имела больше карт в руках в своих поисках политического решения конфликта на востоке Украины", - сказал посол.

Полный текст интервью опубликован на сайте УНИАН.