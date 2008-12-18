Украинцы еще не готовы выйти на массовые акции протеста (опрос)

К акциям протеста готовы лишь около 16% украинцев и всего 20% проникаются политическими проблемами в стране.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные всеукраинского исследования «Социальная защищенность украинцев», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований 2008 года «Проект страны».

Эксперты института считают, что украинцы не готовы прибегать к радикальным действиям. Так, результаты исследования показывают, что резкое ухудшение материального положения может вызывать акции протеста у относительно незначительной части населения (15,7%), большинство же будет искать лучших вариантов трудоустройства, дополнительного заработка и т.д. На поддержку со стороны своего предприятия, учреждения рассчитывают лишь 13% респондентов. Есть у людей также надежда на помощь родственников, но большинство рассчитывает только на себя.

В институте отмечают, что, несмотря на критическое отношение населения к власти, около четверти опрошенных надеется, что в условиях кризиса государство сможет оказать определенную поддержку населению и субъектам хозяйственной деятельности. По мнению респондентов, государство должно регулировать цены на некоторые продукты питания. Причем это позиция не только большинства бедных людей, но и значительного количества обеспеченных, констатируют эксперты. Опрошенные подчеркивают также значение обеспечения занятости населения и снижения налогового давления на производителей. Особое значение последнему придают предприниматели, но они имеют весомую поддержку других групп респондентов.

Также эксперты пришли к выводу, что необеспеченные украинцы обвиняют в своей бедности государство, богатые – бедных. Так, подавляющее большинство опрошенных (83%) считает, что бедные являются жертвами несправедливого социального уклада. Но точка зрения по этому вопросу зависит от уровня материальной обеспеченности респондентов. Среди тех, кто еле сводит концы с концами, лишь 10% признают, что сами виноваты в своей бедности. Среди тех, кому хватает только на пищу, - 10,5%. Среди тех, кому хватает на жизнь, но не на ценные вещи, – 19,7%. Среди тех, кто не чувствует материальных трудностей, за исключением особенно дорогих покупок (жилье и т.п.), - 36,5%. А среди тех, кто не чувствует никаких материальных трудностей, - 55%.

Большинство респондентов все же считает, что бедность можно преодолеть с помощью правильной социальной политики. Однако такое мнение разделяют не все: треть граждан считает, что бедные были и будут всегда, и с этим ничего нельзя сделать. Углубление кризиса вызывает потребность в продовольственных карточках для малообеспеченных - так считают 38,6% опрошенных. Среди бедных введение продовольственных карточек поддерживает 51%.

Также результаты опроса показали, что политическая ситуация в Украине беспокоит 20% населения. „Причем обеспеченные люди больше проникаются политическими проблемами в стране, чем бедные, которые света Божьего не видят из-за недостатка самого необходимого в жизни. Политическая ситуация больше беспокоит тех, у кого свой бизнес”, - отмечают в институте.

Всеукраинское социологическое исследование «Социальная защищенность украинцев» было проведено Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований 2008 года «Проект страны» с 25 ноября по 5 декабря 2008 года в 160 населенных пунктах Украины. Всего были опрошены 2 тыс. респондентов в 160 населенных пунктах Украины, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором живет респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.