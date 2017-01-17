В Украине ожидают от французских властей реакции на заявления Ле Пен о признании Крыма "российским" - Яценюк

Об этом лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк написал на свой странице в Facebook.

"Заявления Марин Ле Пен о признании Крыма "российским" и снятии санкций с России - это абсурдное проявление международного зазеркалья, куда впервые со времени Второй мировой войны может вернуться Европа", - написал Яценюк.

Кандидат на должность президента Французской Республики претендует на то, чтобы заботиться о величии своей страны, подчеркнул Арсений Яценюк: "И не осознает, что делает оценки, которые нарушают международное право и представляют угрозу для самой Франции, ибо противоречат цивилизованным принципам мироустройства".

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"В подходах, которые подрывают единство и устойчивость Европы, хорошо чувствуется почерк Кремля", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк отметил, что слова Марин Ле Пен являются вызовом для всей Европы: "Франция выступает посредником в мирном урегулировании на востоке Украины. В Украине ожидают от французских властей реакции на неприемлемые заявления госпожи Ле Пен, а также подтверждение политики непризнания аннексии Крыма и восстановление территориальной целостности Украины".

"Адекватная реакция в отношении заявлений Марин Ле Пен необходима от украинских властей", - написал он. "Нет разницы, кто выступает против независимости и территориальной целостности Украины. На каждую такую попытку наше государство и общество дадут немедленный ответ", - резюмировал Яценюк.