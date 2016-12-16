Климкин: принятие ГА ООН резолюции по Крыму позволит Украине подавать иски в международные суды против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил журналистам.

"Эта резолюция позволит нам и ссылаться на нее, например, в международных судах. Очень важно использовать ее политически, но прежде всего... затянуть в Крым организации системы ООН, затянуть в Крым миссию Верховного комиссара по правам человека и затянуть в Крым международные гуманитарные организации", - заявил Климкин.

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При этом он рассказал о сложностях подготовки этой резолюции и причинах, почему некоторые страны на Генассамблее ООН принципиально не голосуют за документы, которые имеют отношение к нарушению прав человека.

"Сложности конечно возникали, поскольку Россия сделала почти все для того, чтобы эту резолюцию убить. Эта резолюция является уникальной, поскольку в ней есть два важных момента", - подчеркнул Климкин.

"Один - это действительно четкая характеристика того, что происходит на территории оккупированного Крыма с фундаментальными вопиющими нарушениями прав человека. И второе - это международно-правовая характеристика, что это действительно временная оккупация, то есть повторены положения, которые у нас были в мартовской резолюции 2014 года", - сказал министр.

По его словам, несколько стран, в том числе во время дискуссии в Нью-Йорке, предлагали сделать резолюцию "несколько мягче, и тогда она будет проще для восприятия".

"Но это была наша четкая позиция, что мы ни в коем случае не будем ее смягчать, что это должна быть настоящая резолюция", - добавил глава МИД.

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При этом Климкин отметил, что есть некоторые страны, которые принципиально не голосуют за резолюции по правам человека. В частности, речь идет о странах Азии.

"Поскольку они понимают, что это прецедент, и что вероятно следующая резолюция может касаться именно этих стран. То есть, это не совсем то, что мы имели в марте 2014 года. Одно дело для некоторых стран - это территориальная целостность Украины. У многих стран есть совершенно четкая последовательная позиция. А другое дело - принять и проголосовать за очень сильную резолюцию о нарушении прав человека вообще и нарушении прав человека Россией", - отметил министр.

Ранее ожидалось, что эта резолюция будет рассмотрена Генассамблеей 15 декабря.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН была поддержана инициированная Украиной резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями. В поддержку резолюции выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 воздержались.

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Эта резолюция стала первым международным документом, где было указано, что РФ является государством, которое оккупировало украинские территории. Генассамблея призвала Российскую Федерацию как государство-оккупанта выполнить все обязательства в соответствии с нормами международного права.

Согласно тексту документа, Россия должна принять все необходимые меры для того, чтобы немедленно положить конец всем притеснениям прав человека в отношении жителей Крыма, прекратить дискриминационные меры и практики, необоснованные задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, и отменить все дискриминационное законодательство.