Резолюция ООН по Крыму: в документе Россия признана государством-оккупантом

Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН.

В поддержку документа выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 воздержались. Соавторами украинской резолюции стала 41 государство-член ООН.

Впервые в официальных документах ООН Россия признается государством-оккупантом, а Автономная Республика Крым и город Севастополь - временно оккупированной территорией. Кроме того, в резолюции подтверждается территориальная целостность Украины и непризнание аннексии украинского полуострова.

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Документ также призывает Россию предоставить международным правозащитным механизмам, прежде всего миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине, беспрепятственный доступ к Крыму с целью обеспечения мониторинга ситуации с правами человека, а также просит управление верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отдельный тематический отчет о ситуации на полуострове.

В декабре 2016 года запланировано утверждение принятой резолюции на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.