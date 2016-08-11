RFE/RL: Россия обвиняет Киев в подготовке "террора" в Крыму; Украина осуждает "фантазии" Москвы

Об этом говорится в статье "Россия обвиняет Киев в подготовке "террора" в Крыму; Украина осуждает "фантазии" Москвы", опубликованный на сайте Radio Free Europe/Radio Liberty.

Президент России Владимир Путин раскритиковал Украину, обвинив правительство в использовании "террора", после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила, что Киев пытался отправить диверсантов в Крым, и что при попытке помешать предполагаемому вооруженному нападению были убиты солдат и офицер ФСБ.

Президент Украины Петр Порошенко отверг российские заявления, назвав их "фантазиями" и "провокацией", за которыми последовало увеличение российской военной активности в северной части Крыма вблизи границы с материковой Украиной.

Российские заявления усугубили и без того высокую напряженность в отношениях между Москвой и Киевом, которая возникла после эскалации боевых действий в конфликте между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины.

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"Это очень тревожные новости", - сказал Путин 10 августа. "На самом деле, наши спецслужбы предотвратили вторжение на территорию диверсионно-разведывательной группы из Министерства обороны Украины".

Путин сказал, что действия Киева были "глупыми" и "преступными", и что нет никакого смысла в проведении переговоров по провальному мирному процессу на востоке Украины – намек на предложение о встрече между Россией, Украиной, Германией и Францией в кулуарах саммита G20 4-5 сентября в Китае.

По его словам, предполагаемая попытка проникновения показала, что украинское правительство "прибегло к практике террора, вместо того, чтобы искать компромиссы, вместо того, чтобы искать пути к мирному урегулированию", и сообщил, что Россия будет мстить за гибель двух человек, которые, по данным ФСБ, были убиты в результате столкновений в минувшие выходные.

"С российской стороны были потери – убиты двое солдат. Мы мимо такого проходить не будем", - сказал Путин. Он заявил, что Россия примет "серьезные" меры по обеспечению безопасности в Крыму.

ФСБ считает, что украинский спецназ планировал нападение на критически важную инфраструктуру.

"Цель этой подрывной деятельности и террористических актов, в том, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в регионе в преддверии подготовки и проведения выборов", - сообщили в ФСБ, подразумевая всероссийские парламентские выборы в следующем месяце.

Киев: "Ложная информация"

Представитель украинской военной разведки отрицает эти обвинения. "Это ложная информация", - сказал пресс-секретарь.

"Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского правительства об отсутствии российских войск в [Восточной Украине]", - сказал президент Петр Порошенко.

"Эти фантазии – лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины".

Порошенко также заявил, что попытки дискредитировать Украину не помогут Москве добиться отмены международных санкций.

Министерство обороны Украины сообщает, что утверждения ФСБ выглядят как попытка оправдать "акты агрессии" и передислокацию воинских частей в Крым, который Россия оккупировала в марте 2014 года, после развертывания войск и организации референдума, который большинство стран мира признали незаконным.

"Представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения и международного сообщества от преступных действий, чтобы превратить полуостров в изолированную военную базу", - говорится в заявлении министерства обороны.

Аннексия Крыма последовала за крахом поддерживаемого Москвой украинского президента, который был отстранен от власти протестующими в Киеве в феврале 2014 года. После этого Россия начала поддерживать сепаратистов, захвативших территорию в восточной части Донецкой и Луганской областей. Это привело к войне, в которой погибло более 9,500 людей.

Российская эскалация неизбежна?

Российские обвинения и строгое предупреждение Путина вызвали у Киева подозрения, что Кремль хочет захватить еще большую часть территории Украины.

"Путин хочет еще больше войны. Россия нагнетает напряженность, упорно ищет повода для войны с Украиной, испытывает реакцию Запада", - написал в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба.

В 2014 году Россия оправдала захват Крыма заявлениями о том, что жители полуострова находились в непосредственной опасности из-за нового, прозападного правительства, пришедшего к власти, в то время как президент Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию. Киев и Запад говорят, что для таких заявлений нет никаких оснований.

В своем заявлении 10 августа, ФСБ сообщила, что 7-го августа и 8-го августа столкнулась с группой украинских диверсантов, выполнявших задание, и, по собственным словам, разбила украинскую шпионскую сеть.

ФСБ сообщает, что были арестованы украинские и российские граждане, а также обнаружен тайник с оружием, в котором находилось 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы, мины и гранаты. По данным ФСБ, ситуация усугубилась в ночь с 8-го на 9-ое августа.

"Украинские специальные подразделения пытались прорваться еще два раза с группами диверсантов-террористов, но их попытки предотвратили подразделения ФСБ и других войск", - сообщила служба. "Попытки прорваться сопровождались тяжелой огневой поддержкой из соседнего государства и из украинских бронемашин".

Наращивание вооружения в Крыму

Высокий уровень напряженности в северной части Крыма сохраняется с выходных, жители рассказывают о длинных конвоях тяжелого российского оружия недалеко от границы полуострова с материковой частью Украины.

Крымско-татарские активисты сообщили о строительстве контрольно-пропускных пунктов на разных участках оккупированного полуострова, а также о необычно большой концентрации российской техники в северной части.

7 августа переправа с материка на аннексированный Россией полуостров была закрыта на несколько часов, в результате чего образовались длинные автомобильные очереди.

На фото и видео, размещенных на веб-сайте Крымской правозащитной группы, местной неправительственной организации, видно, как 6 августа поезда транспортировали российские военные грузовики возле Керчи, восточного портового города, расположенного напротив Ставропольского края России.

Аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины, куда, как сообщает Киев и НАТО, Москва отправляла большое количество войск и оружия во время войны, серьезно навредили отношениям России с ее, в большей степени, славянским, православным соседом и усугубили напряженность между Кремлем и Западом до уровня, невиданного со времен холодной войны.