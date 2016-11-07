В Минобороны прокомментировали вероятность создания "зеленого коридора" для вывода базы РФ из Приднестровья

Об этом заявила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает 5.ua.

"Я вам могу подтвердить, что министры встречались", - заявила она, имея в виду встречу министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака и главы Минобороны Республики Молдова Анатолие Шалару.

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Впрочем, на вопрос о том будет ли создан "зеленый коридор" через территорию Украины, Гаврилюк ответила: "Я не могу это комментировать".

Так, главы оборонных ведомств обсудили вопросы сотрудничества между Министерствами обороны Украины и Молдовы и перспективы его углубления. Степан Полторак отметил, что Украина поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории страны российской военной базы.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.