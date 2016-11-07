Украина поддерживает стремление Молдовы о выводе с ее территории военной базы РФ - Полторак

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Полторак провел рабочую встречу с министром обороны Республики Молдова Анатолие Шалару. Главы оборонных ведомств обсудили вопросы сотрудничества между министерствами обороны Украины и Молдовы и перспективы его углубления.

"Полторак подчеркнул, что Украина уважает территориальную целостность Республики Молдова и поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории своей страны российской военной базы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВласти самопровозглашенной "ПМР" не выражают позицию по отношению к "ДНР"

Как сообщал УНИАН, 6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, что расположен на территории непризнанного Приднестровья.

Министры обороны Украины и Молдовы обсудили создание специального коридора для российских военных, которые находятся в приднестровском регионе, а также для боеприпасов, хранящихся в селе Колбасна. Также они договорились о встрече военных экспертов обеих стран на территории Украины, чтобы обсудить ряд вопросов технического характера: выезд соответствующих конвоев из Молдовы и пути, которыми они войдут на территорию Украины, а также их дальнейший маршрут по территории Украины.

После завершения всех экспертиз и уточнения соответствующих вопросов будет проинформирован офис ОБСЕ, поскольку по обоюдному согласию сторон эта миссия должна проходить под эгидой ОБСЕ и ООН. До конца текущего года планируется провести еще одну официальную встречу для того, чтобы завершить обсуждение и определиться с этапами, по которым будет проведена операция по вывозу вооружений и выводу войск РФ с приднестровской территории.

"Далее мы намерены обратиться к международным организациям, чтобы они повлияли на руководство РФ и способствовали началу процесса эвакуации. С нашей стороны для этого будут предоставлены все виды помощи и способы транспортировки: наземный, воздушный, морской", – заявил Шалару во время совещания с Полтораком в Одессе 6 ноября.

Министры убеждены, что подобные операции помогут Молдове избавиться от угрозы самопроизвольных взрывов вооружения, которое находится на военных складах еще со времен Второй мировой войны.

На данный момент оперативная группировка российских войск на территории Молдавии имеет контингент в 1200 военных, из которых 500-600 – профессиональные.

По информации СМИ, Российская Федерация заменила миротворцев, прибывших официально на территорию Молдовы, на отряды оперативного группировки. Таким образом была осуществлена ротация военных российской стороны, одним из источников которого стал набор в ряды военнослужащих местного населения.

В ходе переговоров министров также обсуждалась и внутренняя политическая ситуация в обеих странах. Шалару попросил украинскую сторону объявить лидера социалистов Игоря Додона нежелательной персоной на территории Украины. "Заявления этого человека является опасным прецедентом. В контексте признания аннексии Крыма в результате "референдума" такая же ситуация может ожидать и приднестровские районы Молдовы, поскольку и здесь имел место такой же "референдум" относительно объединения с Россией", - сказал он.