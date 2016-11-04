Главарь "ДНР" Захарченко назвал новую дату "выборов", ждет условий кураторов из Кремля

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 2017 году мы проведем выборы по "минским" условиям, либо мы проведем их самостоятельно», - заявил он.

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Так называемые выборы на оккупированных территориях Донбасса должны были состояться 6 ноября, однако Захарченко отложил их проведение.

Ранее Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение местных выборов на Донбассе, среди которых – выполнение компонента по безопасности Минских соглашений и голосование за соответствующий закон в Верховной Раде.