Главарь "ДНР" Захарченко назвал новую дату "выборов", ждет условий кураторов из Кремля
15:35, 04 ноября 2016Политика
3559 1
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что боевики проведут так называемые местные выборы на оккупированных территориях Донбасса в 2017 году.
Захарченко перенес "выборы" на 2017 год / oplot.info
Об этом сообщает РИА «Новости».
«В 2017 году мы проведем выборы по "минским" условиям, либо мы проведем их самостоятельно», - заявил он.
Читайте такжеУ Авакова заявили, что переписка Суркова с планом по развалу Украины аутентичная
Так называемые выборы на оккупированных территориях Донбасса должны были состояться 6 ноября, однако Захарченко отложил их проведение.
Ранее Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение местных выборов на Донбассе, среди которых – выполнение компонента по безопасности Минских соглашений и голосование за соответствующий закон в Верховной Раде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter