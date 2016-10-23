Порошенко назвал условия, при которых возможно проведение местных выборов на Донбассе

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Когда будут выборы (на Донбассе – УНИАН)? Две позиции: первая – выполнены условия по безопасности, второе – за это (закон о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) проголосует парламент», – заявил он.

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«Сначала надо создать условия по безопасности, сначала надо выполнить часть по безопасности договоренностей, сначала надо обеспечить прекращение огня, отвод (вооружений), функционирование и доступ ОБСЕ, в том числе и к границе, сначала надо обеспечить техническую проверку, освобождение заложников, много чего, и только после этого ставить вопрос об утверждении законодательства о выборах», – подчеркнул президент.

«Сначала компонент по безопасности – затем политический компонент», – подчеркнул глава государства.

«Разве мы боимся свободных демократических выборов на Донбассе? Нет, но мы должны создать условия для этих выборов. На сегодняшний день и госпожа (канцлер Германии Ангела) Меркель, и господин (министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер) Штайнмайер, и руководители многих государств ЕС сказали – сейчас условий для выборов на Донбассе нет, и в этом заключается поддержка позиции Украины», – добавил Порошенко.