Пророссийский кандидат в президенты Молдовы пообещал "наилучшие отношения" с Украиной
Пророссийский кандидат в президенты Молдовы Игорь Додон заявил, что его страна должна иметь хорошие отношения с соседними государствами, а отношения с Украиной будут наилучшими.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Додон пообещал, что в качестве президента будет выступать за хорошее партнерство с соседями.
"С Украиной у нас будут наилучшие отношения. У нас много общих проблем, которые нам предстоит решать. Я многих лет был сопредседателем молдавско-украинской межправительственной комиссии, прекрасно знаю общую повестку двусторонних отношений. Есть проблемы и с демаркацией границы, и многие-многие другие, которые необходимо решать – и которые будут решены", - рассказал кандидат в президенты Молдовы.
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Также он объяснил свое заявление по поводу принадлежности Крыма.
"Де-факто, Крым сейчас является частью Российской Федерации, юридически этот факт не признан Западом и большинством стран. И я не знаю, будет ли признан в обозримом будущем", - заявил Додон.
Напомним, на выборах президента Молдавии в первом туре голосования, который прошел в воскресенье, 30 октября, победителя определить не удалось.
Ранее Додон накануне выборов в Молдове заявил, что Крым принадлежит Российской Федерации.