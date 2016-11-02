Пророссийский кандидат в президенты Молдовы пообещал "наилучшие отношения" с Украиной

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Додон пообещал, что в качестве президента будет выступать за хорошее партнерство с соседями.

"С Украиной у нас будут наилучшие отношения. У нас много общих проблем, которые нам предстоит решать. Я многих лет был сопредседателем молдавско-украинской межправительственной комиссии, прекрасно знаю общую повестку двусторонних отношений. Есть проблемы и с демаркацией границы, и многие-многие другие, которые необходимо решать – и которые будут решены", - рассказал кандидат в президенты Молдовы.

Читайте такжеМИД вызвал в Киев посла в Молдове на фоне лидерства там пророссийского кандидата в президенты

Также он объяснил свое заявление по поводу принадлежности Крыма.

"Де-факто, Крым сейчас является частью Российской Федерации, юридически этот факт не признан Западом и большинством стран. И я не знаю, будет ли признан в обозримом будущем", - заявил Додон.

Напомним, на выборах президента Молдавии в первом туре голосования, который прошел в воскресенье, 30 октября, победителя определить не удалось.

Ранее Додон накануне выборов в Молдове заявил, что Крым принадлежит Российской Федерации.