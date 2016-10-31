Выборы в Молдове: первый тур не определил нового президента

По результатам подсчета 100% бюллетеней лидер Партии социалистов Игорь Додон получил 48,7% голосов избирателей, его главная соперница Майя Санду, кандидат от проевропейских сил, - 37,96%, передает DW со ссылкой на Центризбирком Молдовы.

Для победы необходимо было набрать более 50% голосов, а в голосовании должны принять участие не менее трети избирателей .

Во втором туре такого ограничения нет. В течение пяти дней комиссия должна официально принять решение о его назначении.

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Додон выступает против европейской интеграции и за тесные связи с Россией. Экс-министр образования Санду, поддерживаемая, в частности, прозападной молодежью, выступает за проевропейский курс.

Последний раз прямые президентские выборы в Молдове прошли в 1996 году. С 2000 года президента республики избирали в парламенте, но в марте 2016 года Конституционный суд республики отменил это правило.