Яценюк с одним охранником летит в Днепропетровск рейсовым самолетом

Спикер Арсений Яценюк сегодня утром улетел в Днепропетровск, причем на обычном рейсовом самолете. Об этом сообщила Сегодня.

Издание отмечает, что спикер летит рейсом «Днеправиа», который отправился из Киева в 9.00, и даже не в бизнес-классеСпикера сопровождает охранник.

Сегодня напоминает, во время своего визита в Москву на заседание Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ в апреле 2008 года Арсений Яценюк тоже купил билет эконом-класса на обычный рейсовый самолет.