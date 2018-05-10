Барак будет удобен для Юлии Владимировны?

Тезис о том, мол, Украине без разницы, кто победит на выборах президента США – республиканец-консерватор Джон Маккейн или демократ-реформатор Барак Обама, – довольно часто озвучивали отечественные политики и эксперты. Дескать, оба за евроатлантическую интеграцию Украины и поддержку ее суверенитета и независимости (в том числе энергетической). Однако геополитическое „в целом” несет в себе слишком много отдельных „в частности”, имеющих для Украины веское значение в ее отношениях с сильнейшей державой мира. Не зря сказано, что дьявол кроется в мелочах.

Начнем с того, что Украина постоянно находилась в фокусе внимания „Биг-Мака”, но до определенного момента – на периферии интересов Обамы. Старый воин Маккейн всю жизнь боролся против советской, а затем российской экспансии в мире, в молодости – воевал с оружием в руках. Потому его до глубины души интересовали все геополитические рычаги, которые можно было задействовать против России. Среди них Украина занимала почетное место. Представителя молодого поколения американских политиков Барака Обаму занимали совершенно другие проблемы, сенаторские кампании строил главным образом на внутриамериканских социально-экономических вопросах.

Кроме того, Маккейн, выдавая свои предвыборные мессиджи, должен был помнить о не очень большом, но сплоченном электорате американцев украинского происхождения, который традиционно консервативен, антироссийски настроен и голосует преимущественно за республиканцев. Не удивительно, что в 2005 году Маккейн побывал в Украине и шумно выдвинул кандидатуру Виктора Ющенко на присуждение Нобелевской премии мира.

Как отмечали наблюдатели, в ходе первого тура теледебатов „плавание” Обамы в украинской проблематике было вполне заметным. В начале дискуссии о Центрально-Восточной Европе Обама привел название нашей страны «Ukraine» с определенным артиклем «the» – «the Ukraine». А этот артикль согласно правилам английской грамматики не ставится перед названиями государств, а лишь при обозначении колоний или зависимых территорий. Американские политики, столкнувшиеся с украинской проблематикой, знают, что «the Ukraine» хуже красной тряпки для украинского сообщества в Америке и украинских дипломатов. Позже советники подсказали будущему президенту США, в чем тут дело. В дальнейших выступлениях Обама исправил ошибку и называл Украину без каких-либо артиклей. Однако на „украинском поле” все равно чувствовал себя явно неуверенно: в третьем туре дебатов Маккейн легко оперировал сложными для произношения американца украинскими фамилиями: “Ю-сч-енко”, “Ты-мош-шенко”. А вот Обама не рисковал больше напрашиваться на неприятности и ограничился общими обещаниями поддержать украинские евроатлантические устремления.

Эксперты надеются, что внешнеполитические советники Барака Обамы ликвидируют пробелы в его информированности относительно далекой и загадочной Украины. Ведь среди них такие монстры американской дипломатии, как бывшие госсекретари Мадлейн Олбрайт(администрация Билла Клинтона) и Уоррен Кристофер (администрации президентов Джимми Картера и Билла Клинтона), бывший секретарь обороны Уильям Перри, бывший директор офиса политического планирования Государственного департамента Грегори Крейг.

В то же время ожидается, что администрация Обамы и новый Госдеп в тактическом плане будут осуществлять внешнеполитическую стратегию США, направленную на євроатлантичну интеграцию Украины, совершенно иначе, чем это делала администрация Буша-младшего и могла бы делать администрация Маккейна. Политики-республиканцы придерживались привычной тактики откровенного давления на своих европейских партнеров на грани силового. И „ястребу” Маккейну предстояло довести эту тактику до экстремума. Например, он планировал просто „выбросить” из „Большой восьмерки” Россию – основного и активного оппонента вступления Украины в Альянс.

Кстати, не слишком опрятно с политической точки зрения выглядела явная предвыборная „страшилка”, которую запустила Сара Пейлин - вице-президент в паре с Маккейном, - о том, что приход „слабкого президента Обамы” спровоцирует немедленную агрессию России против Украины.

А возможную тактику команды Барака Обамы описал его политический консультант Боб Шрам в интервью: США спустя некоторое время смогут убедить Россию в том, что Украина сделала свой окончательный выбор и станет членом НАТО; агрессивной политики, которую исповедует Маккейн, в случае с Обамой не будет; Обама не будет ставить Украину в позицию выбора между Россией и США.

Кроме того, Обама не раз отстаивал диалог и сотрудничество с Россией в вопросах ядерного разоружения и решения иранской и северокорейской проблем.

Придворный политолог Кремля Сергей Марков даже начал видеть в новом президенте США "друга Барака", способного непринужденно общаться с президентом РФ. "Я легко могу себе представить личную дружбу президента России Дмитрия Медведева и Барака Обамы, принадлежащих к одному поколению, оба являются Интернет-юзерами. Думаю, они читали приблизительно те же книжки и смотрели одинаковые фильмы. И слушают приблизительно одинаковую музыку. Тогда как между Маккейном и Медведевым – бездна".

А вот что заявил в недавнем интервью российской «Комсомолке» знаменитый Збигнев Бжезинский, которого считают главным внешнеполитическим „гуру” Барака Обамы: „Если говорить о НАТО, даже пророссийский Янукович семь лет назад выдвигал идею о вступлении в блок. Но вы правы в том, что большинство населения там не приветствуют идею вступления в НАТО. И это одна из причин, почему их туда не пригласят. Есть разница между Украиной и прибалтийскими странами. Почему они в НАТО? Потому что горячо этого хотели. У этих стран горькая историческая память о советской оккупации. НАТО дает им чувство защищенности. Если Украина изменит свое мнение, мы ее примем”.

Вот так, и не раньше. И потому Украине при виде администрации Обамы не стоит надеяться на активные шаги в продвижении к членству в Альянсе.

Следует сказать, что взгляды на тактику и тайминг американской дипломатии на украинском направлении намного больше отвечают амбивалентной позиции Юлии Тимошенко, чем однозначному стремлению Виктора Ющенко как можно скорее оторваться от России и вступить в НАТО. Виктор Андреевич выглядит в этой ситуации скорее как „маккейнист”. Может так оказаться, что прагматичная и готовая к переговорам с кем угодно – чертом или ангелом – ради достижения своих целей Юлия Владимировна придется по душе Обаме и его окружению куда больше, чем другие украинские топ-политики. И получит его поддержку на президентской гонке - 2010.

Кажется, именно с такими мыслями в голове писался текст приветствия Обаме от Тимошенко: „Ваша победа вдохновляет нас. То, что казалось невозможным, становится возможным”.

И еще один аспект президентства Обами, очень важный для Украины. США, как известно, главное действующее лицо мирового экономического кризиса, настигшего и Украину. Американские финансовые аналитики опасаются, что осуществление планов Обамы относительно повышения налогов для предпринимателей и бизнесменов США затормозит выздоровления не только американской, но и мировой экономики после рецессии. А это нас вряд ли порадует...

Николай Писарчук