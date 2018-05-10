Барак будет удобен для Юлии Владимировны?
Тезис о том, мол, Украине без разницы, кто победит в США – консерватор Маккейн или реформатор Обама, – часто озвучивали отечественные политики. Но дьявол кроется в мелочах...
Тезис о том, мол, Украине без разницы, кто победит на выборах президента США – республиканец-консерватор Джон Маккейн или демократ-реформатор Барак Обама, – довольно часто озвучивали отечественные политики и эксперты. Дескать, оба за евроатлантическую интеграцию Украины и поддержку ее суверенитета и независимости (в том числе энергетической). Однако геополитическое „в целом” несет в себе слишком много отдельных „в частности”, имеющих для Украины веское значение в ее отношениях с сильнейшей державой мира. Не зря сказано, что дьявол кроется в мелочах.
|Маккейн, Обама
Кроме того, Маккейн, выдавая свои предвыборные мессиджи, должен был помнить о не очень большом, но сплоченном электорате американцев украинского происхождения, который традиционно консервативен, антироссийски настроен и голосует преимущественно за республиканцев. Не удивительно, что в 2005 году Маккейн побывал в Украине и шумно выдвинул кандидатуру Виктора Ющенко на присуждение Нобелевской премии мира.
Как отмечали наблюдатели, в ходе первого тура теледебатов „плавание” Обамы в украинской проблематике было вполне заметным. В начале дискуссии о Центрально-Восточной Европе Обама привел название нашей страны «Ukraine» с определенным артиклем «the» – «the Ukraine». А этот артикль согласно правилам английской грамматики не ставится перед названиями государств, а лишь при обозначении колоний или зависимых территорий. Американские политики, столкнувшиеся с украинской проблематикой, знают, что «the Ukraine» хуже красной тряпки для украинского сообщества в Америке и украинских дипломатов. Позже советники подсказали будущему президенту США, в чем тут дело. В дальнейших выступлениях Обама исправил ошибку и называл Украину без каких-либо артиклей. Однако на „украинском поле” все равно чувствовал себя явно неуверенно: в третьем туре дебатов Маккейн легко оперировал сложными для произношения американца украинскими фамилиями: “Ю-сч-енко”, “Ты-мош-шенко”. А вот Обама не рисковал больше напрашиваться на неприятности и ограничился общими обещаниями поддержать украинские евроатлантические устремления.
Эксперты надеются, что внешнеполитические советники Барака Обамы ликвидируют пробелы в его информированности относительно далекой и загадочной Украины. Ведь среди них такие монстры американской дипломатии, как бывшие госсекретари Мадлейн Олбрайт(администрация Билла Клинтона) и Уоррен Кристофер (администрации президентов Джимми Картера и Билла Клинтона), бывший секретарь обороны Уильям Перри, бывший директор офиса политического планирования Государственного департамента Грегори Крейг.
В то же время ожидается, что администрация Обамы и новый Госдеп в тактическом плане будут осуществлять внешнеполитическую стратегию США, направленную на євроатлантичну интеграцию Украины, совершенно иначе, чем это делала администрация Буша-младшего и могла бы делать администрация Маккейна. Политики-республиканцы придерживались привычной тактики откровенного давления на своих европейских партнеров на грани силового. И „ястребу” Маккейну предстояло довести эту тактику до экстремума. Например, он планировал просто „выбросить” из „Большой восьмерки” Россию – основного и активного оппонента вступления Украины в Альянс.
Кстати, не слишком опрятно с политической точки зрения выглядела явная предвыборная „страшилка”, которую запустила Сара Пейлин - вице-президент в паре с Маккейном, - о том, что приход „слабкого президента Обамы” спровоцирует немедленную агрессию России против Украины.
А возможную тактику команды Барака Обамы описал его политический консультант Боб Шрам в интервью: США спустя некоторое время смогут убедить Россию в том, что Украина сделала свой окончательный выбор и станет членом НАТО; агрессивной политики, которую исповедует Маккейн, в случае с Обамой не будет; Обама не будет ставить Украину в позицию выбора между Россией и США.
Кроме того, Обама не раз отстаивал диалог и сотрудничество с Россией в вопросах ядерного разоружения и решения иранской и северокорейской проблем.
Придворный политолог Кремля Сергей Марков даже начал видеть в новом президенте США "друга Барака", способного непринужденно общаться с президентом РФ. "Я легко могу себе представить личную дружбу президента России Дмитрия Медведева и Барака Обамы, принадлежащих к одному поколению, оба являются Интернет-юзерами. Думаю, они читали приблизительно те же книжки и смотрели одинаковые фильмы. И слушают приблизительно одинаковую музыку. Тогда как между Маккейном и Медведевым – бездна".
А вот что заявил в недавнем интервью российской «Комсомолке» знаменитый Збигнев Бжезинский, которого считают главным внешнеполитическим „гуру” Барака Обамы: „Если говорить о НАТО, даже пророссийский Янукович семь лет назад выдвигал идею о вступлении в блок. Но вы правы в том, что большинство населения там не приветствуют идею вступления в НАТО. И это одна из причин, почему их туда не пригласят. Есть разница между Украиной и прибалтийскими странами. Почему они в НАТО? Потому что горячо этого хотели. У этих стран горькая историческая память о советской оккупации. НАТО дает им чувство защищенности. Если Украина изменит свое мнение, мы ее примем”.
Вот так, и не раньше. И потому Украине при виде администрации Обамы не стоит надеяться на активные шаги в продвижении к членству в Альянсе.
|Юлия Тимошенко
Кажется, именно с такими мыслями в голове писался текст приветствия Обаме от Тимошенко: „Ваша победа вдохновляет нас. То, что казалось невозможным, становится возможным”.
И еще один аспект президентства Обами, очень важный для Украины. США, как известно, главное действующее лицо мирового экономического кризиса, настигшего и Украину. Американские финансовые аналитики опасаются, что осуществление планов Обамы относительно повышения налогов для предпринимателей и бизнесменов США затормозит выздоровления не только американской, но и мировой экономики после рецессии. А это нас вряд ли порадует...
Николай Писарчук