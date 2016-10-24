"Нормандский формат" позволяет Путину выйти из конфликта на Донбассе – российский эксперт

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич.

«Формат был реанимирован, поскольку позволяет Москве выйти из этого сковывающего бесперспективного конфликта на востоке Украины, выйти таким образом, чтобы не остаться врагом всего человечества», - сказал Станкевич

Он отметил, что до встречи в Берлине «нормандский формат», по мнению многих экспертов и журналистов, был «похоронен».

«Эта возможность восстановлена и это на пользу России и Москве», - сказал Станкевич.

Он подчеркнул, что бои за Донбасс стали «сковывающим конфликтом» для России, из которого ей нужно быстрее выйти.

«Это сковывающий конфликт, для Штатов такой конфликт был Вьетнам, для Советского союза – Афганистан, который его в значительной мере погубил, для России сковывающий конфликт – этот конфликт на Донбассе, есть желание выходить», - считает российский эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Порошенко также отметил, что сейчас речь о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей не ведется. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.