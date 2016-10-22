У Путина заявили, что "нормандская четверка" не нашла "общий язык"
Лидеры России, Украины, Франции и Германии владеют иностранными языками, однако на данной стадии у них нет "общего языка".
Об этом в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
"Общий язык проявляется не так часто, как хотелось бы. Его мало, общего языка", — прокомментировал Песков переговоры "нормандской четверки". При этом он отметил, что "пока на данной стадии" отсутствие "общего языка" компенсирует готовность лидеров продолжать работу в формате "нормандской четверки".
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Песков также рассказал о владении глав России, Украины, Германии и Франции иностранными языками.
Путин, по его словам, также "использует английский для того, чтобы переговорить "на ногах" несколько минут с Олландом".
Президент Украины Петр Порошенко "пытается говорить на трех языках", уточнил пресс-секретарь президента России.
Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.