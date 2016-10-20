"Очищение рядов": Деканоидзе рассказала, сколько дел против полицейских открыто с начала года
12:54, 20 октября 2016Политика
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С начала года за правонарушения к ответственности привлечено около 900 полицейских.
С начала года за правонарушения к ответственности привлечены около 900 полицейских / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на коллегии МВД с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
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"На протяжении нескольких месяцев мы открыли около 900 дел по фактам незаконных действий сотрудников полиции, и это тоже показатель, что мы боремся за очищение наших рядов", - сказала она.
Деканоидзе напомнила, что по результатам аттестации были уволены из органов внутренних дел 26% руководящего состава, повышены в должности более 4-х тысяч полицейских и еще примерно столько же правоохранителей были понижены в должности.
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