Деканоидзе: По результатам аттестации уволены более 5 тысяч сотрудников Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

По ее словам, прошли аттестацию 83 тыс. 932 сотрудника, из них 68 тис. 135 - бывшие сотрудники милиции. Не прошли аттестацию и уволены из органов внутренних дел 5 тис. 257 человек.

При этом, как отметила Деканоидзе, в связи с непрохождением аттестации уволено 26% высшего руководящего состава и около 15% среднего.

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Кроме того, 4,4 тыс. сотрудников рекомендованы к повышению в должности, около 4,7 тыс. – к понижению.

Также Деканоидзе отметила, что в ноябре будет проведена аттестация сотрудников добровольческих батальонов. Кроме того, в ближайшее время аналогичное мероприятие ждет бойцов спецподразделений, а в дальнейшем - сотрудников, которые находятся в зоне АТО.

Комментируя данные аттестации, Деканоидзе отметила, что это первая часть очищения правоохранительной системы. «Я надеюсь, что новые люди, которые будут приходить к нам, привнесут не только новые подходы в работе, но и честность», - сказала Деканоидзе.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook отметил, что сейчас на практике - некомплект. Не хватает 18 875 полицейских и 1 497 госслужащих".

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"Чуть позже, после сверки, мы обнародуем полные списки прошедших и не прошедших аттестацию полицейских. Аттестация спецподразделений полиции, работающих в зоне АТО (добробаты), проходит по особому порядку, и ее итоги будут обнародованы по завершении процедур, связанных с процессом ротации в зоне АТО", - написал Аваков.