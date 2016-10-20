В Европарламенте есть стабильное большинство для введения безвизового режима с Украиной – Шульц

Порошенко призвал Европарламент как можно скорее предоставить украинцам безвизовый режим, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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«В Европарламенте есть стабильное большинство для введения безвизового режима с Украиной», - отметил Шульц.

Сообщатся, что Порошенко проинформировал Шульца о результатах встречи в «нормандском формате», которая состоялась 19 октября в Берлине.

Собеседники также обсудили необходимость сохранения политики санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, обсуждалась возможность усиления ограничительных мер против России в контексте нарушения прав человека в Крыму.

Порошенко высоко оценил постоянную поддержку со стороны Европарламента Украинского государства в противодействии российской агрессии и продолжении реформ.

Собеседники также согласились, что Соглашение об ассоциации должно быть немедленно ратифицировано.

Кроме того, Порошенко и Шульц обсудили ход реформ в Украине. Президент Украинского государства призвал Европарламент ускорить принятие дополнительных автономных торговых преференций для Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, представленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

9 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что ЕС в октябре-ноябре вынесет положительное решение относительно введения безвизового режима с Украиной.