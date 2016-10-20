Порошенко в Брюсселе встречается с президентом ЕП (фото)

Об этом Шульц написал на своей странице в Twitter.

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"С нетерпением жду встречи с президентом Украины Петром Порошенко через несколько минут для обсуждения отношений ЕС-Украина и результатов "нормандской" встречи", - написал Шульц.

Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе пройдут политические консультации высокого уровня Украина-ЕС.

Президент Петр Порошенко 20 октября осуществляет визит в Брюссель, где у него запланирован ряд встреч с руководством Европейского Союза. В частности, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

Ожидается, что президент Украины и лидеры и ЕС обсудят развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения Минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию против Украины. Участники встречи также обсудят прогресс во внедрении реформ и пути усиления поддержки со стороны ЕС, а также скоординируют дальнейшие шаги по ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима граждан Украины. Также в повестке дня двусторонние встречи президента Украины с лидерами отдельных государств-членов ЕС накануне Саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.

Отметим, изначально визит планировался на 19 октября, однако был перенесен из-за срочного назначения "нормандских переговоров" в Берлине между лидерами Украины, Германии, Франции и России относительно урегулирования ситуации на Донбассе.