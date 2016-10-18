Савченко объяснила, зачем ищет "контакт с врагом"

«Была в Станице Луганской на мосту, на так называемом нейтральном рубеже. О безопасности не беспокоилась. Говорила с украинцами, которые вынуждены жить на оккупированных территориях», – сообщила она в социальной сети Facebook, отвечая на вопрос: «Каким образом и зачем вы были по ту сторону фронта, за линией-3???».

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Также она отметила, что ищет "контакт с врагом", чтобы вызволить собратьев, а не предавать Украину. «Я бывала в зоне АТО еще в первые три месяца после своего возвращения. Сейчас пока туда не езжу», - подчеркнула депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что дала показания Службе безопасности Украины по поводу своей поездки на оккупированную территорию.

Ранее, 12 октября, во время выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Савченко, среди прочего, сообщила, что недавно находилась на оккупированных территориях на востоке Украины. «Я была на Донбассе на оккупированной территории, и достаточно недавно, и общалась с людьми, которые держали меня в плену», – сказала она.

Вместе с тем, комментируя заявление нардепа о поездке на оккупированную территорию Донбасса, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Савченко официально линию фронта на Донбассе не пересекала.