Савченко в ПАСЕ призналась, что ездила на Донбасс к боевикам "общаться" (аудио)

Об этом она заявила в своем выступлении при обсуждении украинского вопроса в сессионном зале ПАСЕ, пишет Европейская правда.

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"Я была на оккупированной территории достаточно недавно и, как это не странно, общалась с теми, кто держал меня в плену", - заявила, в частности, Савченко.

Она утверждает, что смогла пообщаться с представителями "Д/ЛНР" настолько подробно, что почувствовала смену их настроений.

"70% людей и даже те, кто держал меня в плену, жалеют о том, что они подняли оружие", - утверждает народный депутат.

Напомним, по данным журналиста Алексея Мацуки, Савченко пыталась проехать в Донецк тропами через Красногоровку, чтобы встретиться с Захарченко.

Однако вскоре Савченко опровергла эту информацию, однако заявила, что переговоры о такой встрече ведутся.