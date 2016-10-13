Порошенко и Меркель договорились провести телефонную конференцию лидеров Украины, Германии и Франции

В ходе разговора была достигнута договоренность провести трехстороннюю конференцию между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшие дни, говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства.

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Отмечается, что собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Порошенко проинформировал об увеличении количества обстрелов со стороны российских боевиков, особенно в ночное время. Он также отметил важность размещения постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск.

«Собеседники договорились провести трехстороннюю конференцию между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшие дни», - говорится в сообщении.