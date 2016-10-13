Я сам видел как милиция покрывала "титушек" – Яценюк перед допросом по делу Майдана

Об этом он заявил перед дачей показаний ГПУ в производстве относительно преступлений, совершенных во время событий Революции Достоинства

«Все, что происходило во время событий на Майдане, делалось по прямой санкциях тогдашнего высшего руководителя государства. Следствие должно выяснить роль каждого участника организованной преступной группировки, которая возглавлялась тогдашним президентом", - подчеркнул Яценюк, добавив, что сегодня на допросе речь пойдет о событиях 18-21 февраля 2014 года.

Между тем, Яценюк заявил, что следствие по делу преступлений против Майдана должно выяснить, для чего к тогдашнего президенту Януковичу приезжали послы Франции, Польши и США.

Читайте такжеЯценюк рассказал в ГПУ об участии России в преступлениях против Майдана«Также в ходе следствия будет установлена роль и место отдельных народных депутатов. Кто голосовал, кто не голосовал. Почему Партия регионов исчезла из парламента. Затем она вернулась в парламент с той целью, чтобы принять конституционные и законные постановления об отводе войск, о приостановке силовой операции и о возврате к Конституции 2004 года», - сказал он.

Экс-глава правительства также подчеркнул, что расследование должно выяснить, «как действовали сотрудники правоохранительных органов, когда они фактически натравливали «титушек».

«Я сам был участником тех событий и видел, как в парке милиция покрывала «титушек», - подчеркнул Арсений Яценюк.