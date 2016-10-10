В Украине издали учебное пособие по истории о Революции достоинства и российской агрессии

Как передает корреспондент УНИАН, представил пособие сегодня в Киеве его автор историк Павел Полянский.

Он отметил, что в пособии война России против Украины "не подается как спонтанная реакция Путина на события на Майдане, а как заранее спланированная карательная акция против Украины".

Также, по его словам, особенность пособия состоит в том, что в нем украинские политики не упоминаются как "вожди Майдана". "Главный герой Майдана - это гражданское общество", - отметил Полянский.

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Под Майданом автор подразумевает не только киевские события: "Майдан - это общеукраинское явление, включительно с Крымом и Севастополем и Луганской и Донецкой областями".

"Это пособие уже рекомендовано Министерством образования и науки для использования в общеобразовательных учебных заведениях", - подытожил автор пособия.