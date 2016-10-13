Нацгвардия Украины получила статус наблюдателя в FIEP с перспективой членства

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Во время саммита Высшего совета генеральных директоров и командующих структурами-членами FIEP в Бухаресте принято решение о предоставлении членства в статусе наблюдателя Национальной гвардии Украины. Решение утверждено подписанием общей Декларации командующим НГУ Юрием Аллеровым и всеми руководителями силовых ведомств.

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Отмечается, что Нацгвардия первая из силовых структур Украины, кого признали в Европе на таком уровне.

«Признание нашего учреждения такой мощной европейской организацией является чрезвычайно важным как для Национальной гвардии, так и для Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе», – сказал во время выступления Аллеров.

В ведомстве напомнили, что в связи с событиями на востоке Украины Национальная гвардия с самого начала конфликта принимает активное участие в антитеррористической операции. До конца прошлого года подразделения НГУ даже удерживали отдельные передовые рубежи обороны.

«Практика показала, что именно Национальная гвардия Украины была единственной силовой структурой, которая оказалась готовой противостоять «гибридной» угрозе в самом начале конфликта на Донбассе», - отметили в пресс-службе.

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Как известно, в прошлом году в соответствии с решением президента Украины подразделения Нацгвардии были заменены на передовых рубежах обороны подразделениям Вооруженных Сил Украины. В настоящее время они выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности и других режимных мероприятий на освобожденных территориях, проводят специальные операции (антитеррористические, разведывательные, разведывательно-поисковые, антидиверсионные и тому подобное).

Справка. Национальная гвардия Украины подала заявку на вступление в Ассоциацию сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP) в октябре 2015 года.

FIEP (аббревиатура FIEP состоит из первых букв названий стран-учредителей: Франция, Италия, Испания и Португалия) – профессиональная ассоциация, которая объединила силы внутренней безопасности в статусе военного учреждения стран Европы и Средиземного моря.

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Ассоциация остается единственной организацией сил полиции и жандармерии в статусе военного учреждения, которая включает страны Европы и Средиземного моря. Ее основное назначение – улучшение сотрудничества между силами внутренней безопасности в духе уважения национального и международного законодательства в целях эффективной борьбы с международной преступностью и обеспечения общественного правопорядка на территории членов Ассоциации.

На сегодняшний день в состав Ассоциации входят: Национальная жандармерия Франции, Войска карабинеров Италии, Гражданская гвардия Испании, Национальная Республиканская Гвардия Португалии, Жандармерия Турции, Королевская Гвардия Нидерландов, Королевская Жандармерия Марокко, Жандармерия Румынии и Жандармерия Иордании, Национальная гвардия Туниса.