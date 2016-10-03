При наличии поддержки Парубий как можно быстрее вынесет в сессионный зал вопрос введения визового режима с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Спикер высказал мнение, что сейчас настало то время, когда "мы можем получить поддержку как в зале, так и от наших международных партнеров". Он напомнил о "выводах комиссии о том, что российский "Бук" сбил лайнер "Боинг", о "бомбардировках российской авиации в Алеппо, во время которых погибли масса мирных людей", а также о "бомбардировках Россией гуманитарного конвоя в Сирии, во время которого была уничтожена и гуманитарная помощь, которая была предусмотрена для детей и беззащитных людей, которые сегодня находятся в затруднительном положении".

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"На сегодня из многих признаков и, в том числе, из международных судов, становится понятно, что Россия проводит политику государственного терроризма", - сказал спикер.

Так, считает он, на этом фоне, а также на фоне взятия в заложники украинского журналиста Романа Сущенко, - "это дает нам основания говорить о том, что сегодня мы получим не только поддержку общества, которая, я убежден, была и остается для этой идеи, а и поддержку наших европейских друзей, стран Европейского Союза".

"Я думаю, эта идея актуальна. И потому я сегодня предложил главам фракций обсудить ее. И если я увижу поддержку, мы будем ее выносить поскорее в зал", - сказал председатель ВР.

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Кроме того он отметил, что эту идею поддержал профильный Комитет ВР по иностранным делам. "Во время обсуждения в Комитете данная идея была поддержана Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службой Украины и Государственной миграционной службой Украины", - сказал Парубий и добавил, что "есть основания выйти на результативное голосование".

Он также подчеркнул, что сегодня вопросы безопасности в стране является ключевым и необходимо воспрепятствовать переброске в страну диверсионных групп и военных из России. "Чтобы эти группы не перебрасывались, а если не ошибаюсь, только в прошлом месяце около 100 подобных людей были задержаны и им был запрещен въезд... Для того, чтобы обеспечить безопасность и граждан, и государства, государство должно ограничивать передвижение со страной, которая ведет агрессию и войну против нашего государства", - подчеркнул председатель парламента.