Ельченко рассказал, от чего зависит возможное лишение РФ права вето в Совбезе ООН

Об этом Ельченко сообщил в Twitter во время общения с пользователями микроблога.

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"Украина поддерживает реформирование Совбеза. Постоянно подымаем это в ООН. Но решение вопроса в руках постоянных членов", - отметил Ельченко в контексте возможности лишения РФ права вето в Совете безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Киеве Ельченко заявил, что Украина не отказывается от идеи лишения РФ права вето в Совете безопасности ООН.

"Я не буду говорить, что это не реальная задача. Наверное, её можно решить, но это длительный процесс. Понимаете, в ООН все боятся слова прецедент. И поэтому здесь дело не в том, что страны не поддерживают лишение России права вето, а они боятся, что это может их коснуться. То есть, остальные четверо постоянных членов Совета безопасности, имеющие такое же право вето, конечно, никогда не пойдут на это", - сказал Ельченко.