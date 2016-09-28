"Бук"-убийца попал в Украину из РФ: Порошенко прокомментировал результаты расследования катастрофы MH17

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном оборонному бюджету.

«Сегодня по этому делу Международной следственной группой поставлена точка – они подтверждают, что падение самолета было вызвано взрывом боевой части, установленной на ракете, выпущенной российским зенитно-ракетным комплексом «Бук». Доказано, что «Бук»-убийца попал на нашу территорию с территории Российской Федерации. После преступления, когда террористы пытались скрыть свои следы, этот «Бук» был срочно вывезен за украинско-российскую границу», - заявил Порошенко.

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«Таким образом, есть все твердые доказательства того, кто совершил это страшное преступление и кто несет полную ответственность за эту террористическую атаку», - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что по инициативе Украины, в тесной координации с международными партнерами, был внесен проект решения Совета безопасности ООН о создании международного трибунала для привлечения к ответственности убийц пассажиров рейса МН-17 и организаторов террористической атаки. Этот вопрос был поставлен на голосование и поддержан всеми членами ООН, однако заблокирован Россией, констатировал глава государства.

«Весь мир имеет право знать, кто за это несет ответственность», - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что России не удалось заручиться поддержкой ни одной страны для того, чтобы скрыть это преступление.

«Россия очень надеялась, что она не будет в одиночестве, что кто-то еще ее поддержит для того, чтобы поддержать это преступление. Не удалось и пришлось засветиться – тогда Россия воспользовалась правом вето на создание международного трибунала. Юридическим языком это означает явку с повинной», - сказал Порошенко.

Президент также напомнил о российской лжи, которая распространялась после трагедии и до последнего времени как элемент гибридной войны против Украины. В частности, о якобы зафиксированном в воздухе военном украинском самолете Су-25, который приближался к «Боингу», или утверждение о том, что никаких ракет в воздухе не было.

Глава государства подчеркнул, что такое поведение России не остановило Украину, и по его поручению Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Украины продолжали упорную работу в направлении расследование этого дела совместно со странами, чьи граждане стали жертвами трагедии, с применением национального законодательства.

Президент отметил, что во время международных визитов лично провел многочисленные международные и двусторонние переговоры с руководством Нидерландов, Малайзии, Индонезии, Австралии и других стран.

«Это подтверждает решимость наших действий по привлечению к ответственности убийц», - заявил глава Украинского государства.

«Как говорит народная мудрость: «Правда, как солнце - ее ладонью не прикроешь». За это преступление, как и за другие страшные преступления, наступит ответственность», - сказал Порошенко.

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Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.