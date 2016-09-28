"Нет частных "Буков": в ЕП заявили об ответственности России за катастрофу MH17

Об этом она сообщила в Twitter, комментируя информацию международного следствия о том, что самолет был сбит российской ракетой «Бук», которая была ввезена в Украину из России.

«А поскольку нет частных «Буков», Российская Федерация несет ответственность за MH17», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что только РФ препятствует расследованию катастрофы малазийского «Боинга».

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Сегодня, 28 сентября, совместная международная следственная группа по расследованию катастрофы самолета рейса МН17 «Малазийских авиалиний» установила, что самолет был сбит российской ракетой «Бук», которая была ввезена в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.