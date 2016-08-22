Постпред Украины в ООН рассказал, реально ли лишить Россию права вето в Совбезе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания пресс-клуба МИД.

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"Я не буду говорить, что это нереальная задача. Наверное, ее можно решить, но это длительный процесс. Понимаете, в ООН все боятся слова «прецедент». И поэтому здесь дело не в том, что страны не поддерживают лишение России права вето, а они боятся, что это может их коснуться. То есть, остальные четверо постоянных членов Совета безопасности, которые имеют такое же право вето, конечно, никогда не пойдут на это", - сказал Ельченко.

В этой связи посол подчеркнул, что США, Великобритания, Франция и Китай могут на словах говорить о солидарности и о понимании нашей позиции. Ельченко сказал, что это не только украинская позиция, потому что есть еще много стран, которые также считают, что Устав ООН в принципе надо пересматривать, поскольку он устарел.

Ельченко привел пример, что в Уставе ООН до сих пор написано, что Германия и Япония - это враждебные государства. Также есть другие устаревшие вопросы, как выборы генерального секретаря ООН.

"Мы не отказываемся от этой идеи, и за эти месяцы мы сделали много аналитики. Есть целая детективная история вообще с тем, как Россия стала (постоянным) членом ООН вместо Советского союза", - сказал Ельченко.

Посол признал, что для лишения России права вето нужно пройти долгий путь.