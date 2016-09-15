"Никаких изменений из-за Украины": в НАТО рассказали, какие каналы остаются открытыми для диалога с РФ

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Североатлантического альянса Кармен Ромеро, текст которого распространен в четверг в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

«В рамках нашего продолжающегося диалога с Россией заместитель генерального секретаря НАТО, посол Александр Вершбоу встретился сегодня с послом Российской Федерации Александром Грушко. Согласно повестке дня последнего заседания Совета НАТО - Россия (СНР) на уровне послов, которое состоялось 13 июля этого года, они обсудили пути повышения прозрачности и снижения риска», - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, посол Вершбоу «приветствует проявленную Россией заинтересованность в прозрачности и уменьшении рисков».

При этом Ромеро отметила, что Альянс в этом вопросе имеет твердые и давние обязательства.

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«Он проинформировал посла Грушко, что союзники внимательно рассмотрели предложения, представленные Россией на последнем заседании СНР. Заместитель Генерального секретаря подтвердил, что НАТО готово продолжать наш диалог, согласно решениям, принятым на Варшавском саммите. Никаких изменений в политике НАТО в отношении России. Наше практическое сотрудничество остается приостановленным после агрессивных действий России против Украины. В то же время мы решили сохранить каналы политического диалога открытыми», - напомнила позицию Альянса пресс-секретарь.

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По ее словам, НАТО остается открытым для использования военной связи с целью решения «критически важных проблем, с которыми мы сталкиваемся».

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется в ближайшем будущем обсудить эти вопросы и дальнейшие шаги с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», - отметила пресс-секретарь Альянса.