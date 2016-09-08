"Максимальное содействие": в НАТО выразили готовность поддержать Украину в борьбе с российской агрессией

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миссии Украины при НАТО по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль с главным юридическим советником НАТО Стивеном Хиллом.

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«В повестке дня встречи - международно-правовые меры, направленные на противодействие агрессивным и незаконным действиям Российской Федерации против Украины, а также освобождение граждан нашей страны, которых незаконно удерживают на территории РФ», - говорится в сообщении.

«Сторона НАТО подтвердила готовность оказывать Украине максимальное содействие на указанных направлениях противодействия агрессии со стороны России», - добавили в миссии.