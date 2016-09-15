"Ничего не нашли": Кернес рассказал, кому могут быть выгодны сегодняшние обыски в его жилье

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Кернес считает, что за сегодняшними обысками «стоит политика». На уточняющий вопрос, кто именно из политиков, он ответил: «Я не могу сказать, но на одном из телеканалов советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк давал комментарий, и был очень рад... Наверное, это выгодно тому же Арсену Авакову, который занимается в основном местью в отношении меня».

Харьковский городской голова также рассказал, что сегодня в гостинице, где он проживает, силовики искали документы, электронные носители и все связанное с выделением земельных участков в городе с 2008 по 2010 год.

«Ничего не нашли», - заверил Кернес.

Он также подчеркнул, что выделением земли занимается исключительно городской совет.

«Землю выделял городской совет. Это коллегиальное решение. Это не решение Кернеса, Добкина, Петрова или Иванова», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня с самого утра в Харькове проходят обыски в помещениях, которые принадлежат Кернесу и матери народного депутата Украины Михаила Добкина.

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Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он перемещается на инвалидной коляске.

Судебные заседания по делу Кернеса несколько раз откладывались из-за его неявки. Последний раз, 29 августа 2016 года, суд в Полтаве не состоялся, поскольку, по словам адвокатов, Кернес находится в Израиле, где ему должны сделать операцию.