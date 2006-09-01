Представители НАТО в Украине назвали руководство Кировоградской области одним из активнейших на пути к сотрудничеству с Альянсом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Кировоградской облгосадминистрации Елена КВАША, комментируя результаты визита директора Центра информации и документации НАТО в Украине Мишеля ДЮРЕ.

Он вместе с группой экспертов принял участие в заседании Общественной коллегии при председателе ОГА на тему «Украина и НАТО. Мифы и реальность».

По словам М.ДЮРЕ, он находится в Украине уже четыре года, и был приятно удивлен инициативой руководства области пригласить его. «Такие встречи раньше происходили очень редко», - отметил он.

М.ДЮРЕ также положительно оценил деятельность областной госадминистрации относительно распространения всесторонней информации о НАТО, организации разных мероприятий и телевизионных программ дискуссионного характера. «Я вижу, что созданы все условия для того, чтобы общество общалось со специалистами по вопросам НАТО», - сказал М.ДЮРЕ.