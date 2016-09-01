Печерский суд Киева разрешил задержать главу Минобороны РФ Шойгу
Печерский районный суд Киева разрешил задержать главу Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном на его официальном сайте.
"Ходатайство заместителя начальника следственного отдела управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Ткаченко А.М., согласованное с прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанным государственным обвинением в уголовных производствах следственного отдела управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры Крининым И.В., о разрешении на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей - удовлетворить", - говорится в постановлении.
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Как отмечается, суд дает разрешение органу досудебного расследования на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Задержанное лицо на основании определения следственного судьи не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду, который постановил постановление о разрешении на задержание с целью привода", - говорится в сообщении.
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Постановление теряет законную силу 26 февраля 2017 года или до указанной даты с момента привода подозреваемого или отозвания решения прокурором. Решение обжалованию не подлежит.
Как сообщает УНИАН, ранее в августе Генеральная прокуратура Украины сообщила Шойгу и еще 17 высокопоставленным российским чиновникам о подозрении "в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка.