В АП рассказали, как Украина восстановит суверенитет на оккупированных территориях Донбасса

Об этом он сказал в эфире проекта Радио Свобода «Донбасc.Реалии».

«Я хотел бы напомнить, что сам минский процесс включает и даже то, что мы в «нормандском формате» обсуждаем – не только политическую или военную составляющую, там большой комплекс гуманитарных вопросов, большой комплекс социально-экономических вопросов. Даже решаются такие вопросы как восстановление водоснабжения, восстановление энергоснабжение на оккупированных территориях», - отметил Елисеев.

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Также по его словам в рамках минского процесса обсуждаются вопросы восстановления железнодорожного сообщения, ремонт железной дороги, даже вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи, лекарств.

«Сейчас стоит вопрос о том, чтоб помогать социально людям, которые остались на этих территориях, решить, что делать со школьниками, со школьными программами. Эти все вопросы имеют практическое наполнение и имеют отношение к реальному конкретному человеку, потому что на территории Донецкой и Луганской областей находятся наши граждане, и чем быстрее Украина будет в их сердцах и в головах, тем быстрее мы восстановим территориальную целостность, суверенитет, именно так мы сможем вернуть (оккупированные – УНИАН) территории», - заявил Елисеев.