Многострадальная система е-декларирования получила аттестат: запуск планируется сегодня

Об этом сообщил на брифинге в среду председатель службы Леонид Евдоченко.

"Информирую, что недостатки, допущенные компанией-разработчиком относительно построенной системы защиты информации реестров, госспецслужбой связи устранены. Подчеркиваю, что Госспецсвязи, действуя исключительно в пределах полномочий и в соответствии с законами Украины, выполнила все обязательства по созданию условий для легитимного функционирования реестра с 1 сентября этого года", - заявил Евдоченко.

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По его словам, в соответствии с заключенным 25 августа соглашением между Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) и Государственным центром киберзащиты, проведены необходимые исследования, тестирование системы и дано положительное экспертное заключение относительно соответствия комплексной системы защиты информации установленным требованиям, что обеспечивает возможность представления, сохранения и обнародования декларации в защищенном режиме.

«Только что принято решение о соответствии создания реестра и выдачи НАПК аттестата соответствия», - сказал Евдоченко, добавив, что, «в то же время, нужно констатировать, что работа над созданием системы электронного декларирования не завершена и требует разработки средств интеграции с внешними IT-системами государственного реестра и базами данных».

Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко заявил, что официальный запуск системы электронного декларирования должен состояться сегодня, 31 августа, в 23.59.

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«Вчера руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщил, что сертификат готов... Программа кардинально переработана», - сообщил президент во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Мариуполь.

Порошенко подчеркнул, что это будет означать завершение выполнения условий в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения обязательств относительно предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Госспецсвязь заявила об исправлении недостатков в системе е-декларирования.

Напомним, 15 августа глава НАПК заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации (аттестата).

В свою очередь Представительство ЕС заявило, что запуск системы электронного декларирования состояния чиновников в тестовом режиме без сертификата по технике безопасности не имеет смысла.



