Госспецсвязи заявила об исправлении недостатков в системе е-декларирования

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что подготовка к аттестации началась 23 августа после того, как было получено от НАПК полную организационно-техническую документацию.

Как отмечается, работы выполняла дочерняя компания Госспецсвязи - Государственный центр киберзащиты и противодействия киберугрозам.

"31 августа предусмотрено... принятие решения относительно соответствия КСЗИ Реестра требованиям нормативных документов по технической защите информации и выдачи Аттестата соответствия", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Госспецсвязь подчеркнула, что прогнозировать итог аттестации системы е-деклараций невозможно.

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"Решение о соответствии КСЗИ и выдаче Аттестата принимается Экспертным советом на основании положительного экспертного заключения, предоставленного по результатам государственной экспертизы. Утверждение о том, что Госспецсвязи обязана выдать Аттестат, могут быть расценены и квалифицированы как противоправное давление на экспертов, а также должностных лиц государственного органа", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 августа глава НАПК заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

В свою очередь Представительство ЕС заявило, что запуск системы электронного декларирования состояния чиновников в тестовом режиме без сертификата по технике безопасности не имеет смысла.

18 августа глава НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко было принято решение, что Госспецсвязь должна выдать сертификат по технике безопасности для электронного декларирования до 31 августа.