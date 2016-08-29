Новый посол США Мари Йованович планирует попутешествовать по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после вручения верительных грамот президенту Украины Петру Порошенко.

«Я с нетерпением жду продолжения своей деятельности здесь, в Украине, чтобы со всеми познакомиться», - сказала она.

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«Я также с нетерпением жду того, чтобы совершить путешествие по Украине и увидеть те изменения, которые происходят в Украине, услышать и увидеть, чего стремятся украинцы достичь этими изменениями», - сказала Йованович.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Сенат США (верхняя палата Конгресса) утвердил дипломата Мари Йованович следующим послом в Украине.

Ранее Йованович была главным заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии, а также работала в Украине - около трех лет (2001-2004) занимала должность заместителя американского посла и временного поверенного США в Украине.

18 августа предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Украине Джеффри Пайетт после трех лет работы послом покинул Украину.