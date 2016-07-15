Сенат США утвердил Мари Йованович в должности нового посла в Украине, Пайетта перевел в Грецию
13:20, 15 июля 2016Политика
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Сенат США утвердил послом в Украине Мари Йованович вместо Джеффри Пайетта.
Мари Йованович стала новым послом США в Украине / asbarez.com
Об этом стало известно из Twitter журналиста New York Times Дэвида Гершенгорна.
"Мари Л. Йованович утверждена Сенатом послом США в Украине вместо Джеффри Пайетта в критический момент истории страны", – говорится в сообщении.
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Журналист отметил также, что Пайетт переведен в Грецию.
"Сенат США только что подтвердил Пайетт станет послом в Греции; заканчивая историческую роль в Украине во время революциии, войны и первоначального восстановления", - отметил журналист.
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