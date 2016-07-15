Сенат США утвердил Мари Йованович в должности нового посла в Украине, Пайетта перевел в Грецию

Об этом стало известно из Twitter журналиста New York Times Дэвида Гершенгорна.

"Мари Л. Йованович утверждена Сенатом послом США в Украине вместо Джеффри Пайетта в критический момент истории страны", – говорится в сообщении.

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Журналист отметил также, что Пайетт переведен в Грецию.

"Сенат США только что подтвердил Пайетт станет послом в Греции; заканчивая историческую роль в Украине во время революциии, войны и первоначального восстановления", - отметил журналист.