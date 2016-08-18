Пайетт попрощался с Украиной
12:42, 18 августа 2016Политика
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Экс-посол США в Украине Джеффри Пайетт попрощался с Украиной, вспомнив времена Майдана.
Пайєтт попрощался с Украиной / УНИАН
Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Twitter.
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"Прощаюсь, но забираю с собой воспоминания о Майдане, героизм и жертвы, свидетелем которых я стал за время работы в Посольстве США в Киеве", - написал Пайєтт.
Прощаюсь, но уношу с собой воспомин о #Майдан, героизме и жертвах, свидетелем кот я стал за время в @USEmbassyKyivpic.twitter.com/sRmkF8mQbR— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 18 августа 2016 г.
Как сообщал УНИАН, 15 июля Сенат США утвердил послом в Украине Мари Йованович вместо Джеффри Пайетта. Пайетт переведен в Грецию.
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