Пайетт попрощался с Украиной

12:42, 18 августа 2016
Политика
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Экс-посол США в Украине Джеффри Пайетт попрощался с Украиной, вспомнив времена Майдана.

Фото УНИАН

Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Прощаюсь, но забираю с собой воспоминания о Майдане, героизм и жертвы, свидетелем которых я стал за время работы в Посольстве США в Киеве", - написал Пайєтт.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Сенат США утвердил послом в Украине Мари Йованович вместо Джеффри Пайетта. Пайетт переведен в Грецию.

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